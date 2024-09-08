أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأحد، نزوح أكثر من 172 ألف سوداني جراء السيول والأمطار في 15 ولاية منذ مطلع يونيو الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان، إن مصفوفة تتبع النزوح في السودان أبلغت عن 111 حادثة من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي تسببت في نزوح مفاجئ في السودان خلال في الفترة من 1 يونيو الماضي إلى 4 سبتمبر الجاري، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف البيان: «تسببت الأمطار والفيضانات في نزوح ما يقدر بنحو 172 ألف و520 شخصا (34 ألفا و504 أسر) من مواقع في 15 ولاية من أصل 18 ولاية».

وأشار إلى أن عدد النازحين جراء السيول والأمطار خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي حتى 4 سبتمبر الجاري بلغ 36 ألف و65 شخصا (7 آلاف و213 أسرة)، بينما دُمّر نحو 18 ألف و264 مبنى كليا وجزئيا.

وأشار البيان إلى أن 41% من النازحين بسبب السيول والأمطار، نزحوا بالفعل سابقا بسبب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل بدء الفيضانات.

وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة في السودان، جراء حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

وأسفرت الحرب عن نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.



