انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية

- حظر تحصيل المصروفات بالعملات الأجنبية والتشديد على أهمية النشيد الوطني وتحية العلم

- تفعيل قرارات التعليم الأخيرة بالزام تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية



انطلق اليوم العام الدراسي الجديد 2024-2025 بالمدارس الدولية التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة والمدارس الدولية الحكومية lPS، ومدارس النيل المصرية الدولية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المدارس بأهمية ترديد النشيد الوطني وتحية العلم خلال طابور الصباح والتزام بالمدارس بتحقيق الانضباط وأيضا الالتزام بلائحة المصروفات الدراسية والزى المدرسى.

وألزمت الوزارة المدارس الدولية بتحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه المصري، وحظرت التعامل بالعملات الأجنبية داخل مصر وذلك وفقاً للكتاب الدوري الصادر من الوزارة في هذا الشأن رقم 4 لسنة 2024.

ووجهت الوزارة على حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي ومنع إقامة حفلات مخالفة للضوابط التي من شأنها الحفاظ على هيبة العملية التعليمية، كما شددت الوزارة على أهمية تدريس الخريطة المصرية والتأكد من الحدود المصرية في أي مناهج يتم تدريسها لطلاب المدارس الدولية على الأراضي المصرية، مع عدم المبالغة في أسعار الكتب التى يتم تسليمها للطلاب.

ومع بدء الدراسة في المدارس الدولية اليوم، يبدأ تفعيل قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة، حيث تلتزم المدارس الدولية المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

ويبدأ العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية بتفعيل قرار وزير التربية والتعليم بالزام المدارس بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، وتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

كما تلتزم المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.

ويكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة 10% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين نسبة 20% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الاتزام بدراستهما معا.

وتلتزم كل المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.