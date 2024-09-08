حماس: عملية معبر الكرامة تأكيد لرفض الشعوب العربية الاحتلال وجرائمه

قالت حركة المقاومة «حماس» إن عملية إطلاق النار في معبر الكرامة (اللنبي)، رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء فلسطين في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، أن «عملية معبر الكرامة هي تأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع شعب فلسطين ومقاومته الباسلة دفاعاً عن القدس والأقصى».

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في (معبر اللنبي - الكرامة في الجانب الفلسطيني) قرب الحدود مع الأردن، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل منفذ العملية.

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الاحتلال أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار التي أسفرت عن 3 قتلى.