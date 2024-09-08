ضبط عصابتين تخصصتا في تجارة المخدرات والأسلحة النارية بالقليوبية والبحيرة

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ألقى قطاع الأمن العام القبض على تشكيلين عصابيين تخصصا في تجارة المخدرات والأسلحة النارية بالقليوبية والبحيرة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (القليوبية، البحيرة) من:

ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية " لـ3 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في القليوبية وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش، 6 فرد محلى وطلقات مختلفة الأعيرة، كمية لمخدرى "الهيروين ، الآيس" ،3 ميزان حساس، مبلغ مالى حصيلة نشاطهم الإجرامى).

وفي البحيرة ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة شبرا خيت. وبحوزتهم (5 كيلو حشيش، بنادق خرطوش،3 فرد محلى وطلقات مختلفة الأعيرة ، مبلغ مالى حصيلة نشاطهم الإجرامى)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.