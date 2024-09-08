حزب حماة الوطن يوزع مساعدات إنسانية على النازحين السودانيين والفلسطينيين

وزع حزب حماة الوطن، مساعدات إنسانية ضخمة على النازحين من دولتي السودان وفلسطين المقيمين داخل أراضي جمهورية مصر العربية، في قرى حدود محافظة البحيرة، وذلك في إطار مبادرة "الناس للناس" التي أطلقها الحزب.

وشملت المساعدات توزيع خمسة أطنان من اللحوم الطازجة، وخمسة أطنان من حلوى المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى خمسة آلاف كرتونة غذائية تحتوي على مواد تموينية أساسية، كما تم توزيع خمسة آلاف مرتبة، وخمسة آلاف وسادة نوم، إلى جانب خمسة آلاف بطانية، وذلك بعد إجراء اللجان المشكلة من القطاع دراسة ميدانية حول حالة النازحين المادية والصحية، والتي أظهرت حاجتهم الماسة للدعم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص حزب حماة الوطن على تعزيز دوره الاجتماعي والإنساني، ودعم المتضررين والنازحين من مختلف الدول، حيث تسعى المبادرة إلى تقديم الدعم المتواصل لهؤلاء المتواجدين في القرى الحدودية، في ظل ظروفهم الصعبة.

وأكد اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بالحزب، في بيان له اليوم ، أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع رؤية الحزب الرامية إلى تخفيف المعاناة عن النازحين، مؤكداً أن الحزب سيواصل جهوده في توفير المزيد من المساعدات الغذائية والطبية للأشقاء السودانيين والفلسطينيين، إلى جانب أهالينا المصريين في المناطق الأكثر احتياجاً.

كما أوضح محمد شعبان اللواتي مستشار القطاع، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق أقصى فائدة ممكنة لهؤلاء النازحين، من خلال استمرار توزيع اللحوم الطازجة "عجول حية" خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار السعي إلى توفير الدعم الغذائي بشكل مستدام.