شهدت محافظة كفر الشيخ ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي بأسواق المحافظة عن العام الماضي بأكثر من 70%.

وتجولت الشروق بأسواق الحلوى بالمحافظة لمعرفة الأسعار وآراء المواطنين.

وأكد محمد محمود، موظف، ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي بشدة عن العام الماضي، قائلا: "كنت بشتري كيلو للأولاد سوف اشتري نصف كيلو".

وأشار، إلى أن سعر كيلو الحلوى السادة "لوكس" وزن كيلو بـ145 جنيها، بينما كانت العام الماضي بـ90 جنيها.

وقال إبراهيم خالد، تاجر حلوى بمدينة كفر الشيخ، إن علبة الحلوى السادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 115 جنيها، بينما كانت العام الماضي بـ80 جنيها، بينما وصل سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام 145 جنيها، وكانت تباع العام الماضي بـ95 جنيها.

وتابع، بينما وصل سعر علبة الحلوى السادة "لوكس" وزن 2 كيلوجرام 285 جنيها، بينما كانت تباع العام الماضي بـ185 جنيها.

ولفت إلى أن علبة الحلوى السادة "لوكس" وزن 3 كيلوجرامات بسعر 458 جنيها، وكانت تباع العام الماضي بـ320 جنيها، وعلبة الحلوى السادة "لوكس" وزن 5 كيلوجرامات بسعر 825 جنيها، بينما كانت تباع العام الماضي بـ510 جنيهات، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 450 جنيها، وكانت تباع العام الماضي بـ290 جنيها.

وأردف أن علبة الحلوى الفاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 675 جنيها، بينما كانت تباع بـ530 جنيها العام الماضي.



وقالت هالة محمود، ربة منزل، من كفر الشيخ: لم اتمكن إلا من شراء عينات من حلوى المولد تعادل كيلو بسعر 210 جنيهات بينما كانت تباع العام الماضي بـ130 جنيها.

وناشدت محمود، المحافظة والتموين، بتشديد الرقابة على المحلات، وإعادة ضبط السوق والأسعار.