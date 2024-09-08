اتفاقية بين سفريكو العقارية وفوري للدفع الإلكتروني

- تمنح فوري حصة 80% في مبنى سفريكو الإداري

أعلنت شركة سفريكو للاستثمار العقاري، وهي شركة رائدة في الاستثمار العقاري داخل القرية الذكية متخصصة في توفير مساحات بنائية إدارية ذات طابع مميز وفريد، عن اتفاقية جديدة مع شركة فوري، الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. تحصل بموجبها شركة فوري على مساحة أكبر وبنية تحتية أكثر تطورًا في مبنى سفريكو الإداري.

وقد بدأ التعاون بين الشركتين في عام 2021، حيث استحوذت شركة فوري على طابقين من مبنى سفريكو الإداري. وبموجب الاتفاق الجديد، ستمتلك فوري 80% من إجمالي المبنى وذلك لتحسين البنية التحتية الداعمة لنمو خدمات المدفوعات الرقمية.

وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من خبرة سفريكو الواسعة، كمقدم خدمات عقارية رائد على مدار 17 عامًا، وتعكس مرحلة جديدة في التعاون بين الشركتين تبرز قدرة سفريكو على تقديم حلول عقارية مرنة تدعم النمو السريع لرواد هذا المجال مثل شركة فوري.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التوسع في تعزيز الوظائف التجارية والإدارية لشركة فوري، ويدعم حصولها على حقوق استخدام مساحة مرافق الخوادم وكذلك التوسع في بنيتها التحتية مثل: مواقف السيارات ومساحات التخزين، كما يؤكد على التزام سفريكو برعاية علاقة طويلة الأجل مع مؤسسة كبيرة مثل فوري لدعم احتياجاتها التشغيلية المتطورة وتلبية الطلب المتزايد على خدمات المدفوعات الرقمية.

وتعليقا على الاتفاقية، أكد هشام الفار، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة سفريكو، "إن توسيع التعاون مع شركة فورى الرائدة في المدفوعات الإلكترونية يعكس الثقة في استراتيجية سفريكو وقدرتها على مدى 17 عاماً على تقديم أفضل الخدمات لشركائها وعملائها."

وأضاف نحن سعداء بهذا التعاون المثمر في هيئته الجديدة والذي من شأنه تعزيز الوظائف التجارية والإدارية لدى شركة فوري مما يمكنها من رفع مستويات خدماتها للمدفوعات الرقمية بشكل مستمر وفعال وذلك بحصول الشركة على حقوق استخدام معظم مساحة المبنى.

يأتي هذا التعاون كجزأ لا يتجزأ من رؤية الشركة الرائدة في توفير حلول عقارية مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات عالية النمو، حيث تعمل الشركة على تجهيز المساحات الإدارية والتجارية المتمركزة استراتيجيا والتي تتسم بالمرونة والعصرية، كما تحقق معايير الاستدامة فيما يخص الإضاءة والتهوية.