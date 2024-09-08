مصرع عامل بسقوطه من علو أثناء عمله بمصنع في بني سويف

شهد أحد مصانع الأعلاف بمحافظة بني سويف، مصرع عامل إثر سقوطه من علو أثناء عمله، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقلة إلى المستشفى.

وتلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، بلاغات من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة يفيد بسقوط شاب من علو أثناء عمله داخل مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية في بني سويف شرق النيل.

وجرى نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتبين من التحريات الأولية تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، أن مستشفى بني سويف التخصصي، استقبل شاب يدعى «م.أ.م» 20 عامًا، عامل في مصنع أعلاف بشرق النيل في بني سويف، جثة هامدة متأثرا بإصابتة بكسر في عظام الجمجمة وتوقف عضلة القلب.

وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.