البحيرة: إزالة 195 حالة إشغال طريق بالدلنجات

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قاد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، حملة موسعة لإزا لة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وقال زغلول، إن الحملة أسفرت عن إزالة 195 حالة إشغال من شوارع المدينة سواء "ثابت ومتحرك"، كما تم رفع الإعلانات المخالفة وبدون ترخيص.

وأوضح أنه تم رفع البلدورات من أمام الباعة الجائلين، والتأكيد على الباعة عدم التعدي على المساحة المحددة لتسهيل حركة السير وتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة.

تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة وبتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات.