مخرجة أمريكية يهودية تهاجم إسرائيل في ختام مهرجان فينيسيا

هاجمت المخرجة الأمريكية اليهودية سارة فريدلاند، "الإبادة الإسرائيلية في غزة"، أثناء تسلمها جائزة أفضل إخراج في قسم "آفاق" عن فيلمها Familiar Touch، خلال ختام الدورة 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أمس.

وقالت فريدلاند على المسرح في الحفلة الختامية التي أقيمت في قصر السينما بجزيرة الليدو الإيطالية "باعتباري فنانة يهودية أمريكية، لا بد لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال".

وأضافت: "أعتقد أن من مسئوليتنا كعاملين في مجال السينما استخدام المنصات المؤسسية التي نعمل من خلالها للتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية. وأنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير"، وفقا لموقع الشرق الإخباري.

وكان المهرجان قد شهد قبل يوم من الافتتاح إصدار بيان ضد مشاركة إسرائيل في المهرجان بفيلمين، وقع عليه أكثر من 80 شخصية ثقافية إيطالية، وانضم إليهم بعض الفنانين العرب والأجانب المشاركين في المهرجان فينيسيا، ولكن إدارة المهرجان لم تعلق على الأمر، أو توقف المشاركة.