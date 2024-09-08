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وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 10:24 م | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 10:24 م

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "في حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت موسكو (الوحدة والنصف مساء بتوقيت جرينتش) يوم 8 سبتمبر، تم إحباط محاولة لشن هجمات إرهابية من نظام كييف في أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين."

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الوزاة قولها إنه "تم تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك".

كانت القوات الأوكرانية قد شنت في السادس من الشهر الماضي هجوما واسع النطاق عبر الحدود إلى داخل منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا .

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، مؤخرا إنه تمت السيطرة على أكثر من 1260 كيلومترا مربعا و 93 قرية.


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