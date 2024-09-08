إقبال متوسط على شراء حلوى المولد النبوي في الإسكندرية

بدأت المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، في عرض مختلف الأصناف من حلوى المولد، تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف، حيث بدأ إقبال متوسط من المواطنين على الشراء.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم، أسعار الحلوى كالتالي علبة تزن 1 كيلوجرام عادي بسعر 115 جنيها، علبة تزن 1 كيلوجرام لوكس بسعر 145 جنيها، علبة تزن 2 كيلوجرام سادة لوكس بسعر 285 جنيها، علبة تزن 3 كيلوجرامات سادة لوكس من حلاوة المولد أصناف متنوعة بسعر 458 جنيها.

وأشار البيان، إلى أن سعر كيلو الملبن العادي يصل 55 جنيها، وكيلو الملبن بندق يصل 65 جنيها، وكيلو الملبن الفستق يصل 165 جنيها، وكيلو الملبن عين الجمل يصل 140 جنيها، وكيلو السمسمية 120 جنيها، وكيلو الحمصية يبدأ من 75 جنيها.

وقال أحمد سيد، بائع في سوق المنشية، إن الإقبال على الشراء متوسط، مؤكدا أن مع الارتفاع بسيط في الأسعار عن العام الماضي، إلا أن المواطنين يحرصون على شراء الحلوى لأن هذا المولد ذو طابع خاص لديهم.

وتابع إسلام جلال، من سوق الإبراهيمية، أن عروسة المولد تلقى قبولا للشراء، وتبدأ أسعارها من 50 جنيه حتى 300 جنيه، مؤكدا أن هناك إقبال أيضا على شراء زجاجات الشربات لاعتياد الأسر المصرية على توزيع أكواب الشربات وعليه قطع الموز على بعضهم البعض.