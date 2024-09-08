حزب الله يعلن التصدي لمسيرة إسرائيلية في منطقة البقاع وإفشال مهمتها

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت التصدي لمسيّرة إسرائيلية من طراز "‏هيرون" بصاروخ أرض – جو في أجواء منطقة البقاع، وتمت إعاقة عملها.



وجاء في بيان "حزب الله: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم السبت 7-9-2024 لمسيّرة صهيونية من نوع ‏هيرون بصاروخ أرض – جو في أجواء منطقة البقاع ومنعتها من تحقيق أهدافها وأجبرتها على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية".



وفي سياق متصل أعلن الجيش الاسرائيلي السبت، أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان نحو الجليل الأعلى ومنطقة جبل ميرون صباح اليوم.

وكانت مراسلة RT أفادت ليل الجمعة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 14 غارة مستهدفا أحد الأودية المتصلة بين بلدات فرون والغندورية وصريفا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

في غضون ذلك أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الجمعة من مرتفعات الجولان المحتلة، أن الجيش الإسرائيلي إلى جانب تنفيذ ضربات وقائية ضد المقاتلين والبنية التحتية لـ"حزب الله"، يستعد بنشاط لعمليات هجومية داخل أراضي لبنان.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" اللبناني في تنفيذ عمليات عديدة يستهدف فيها شمال إسرائيل، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان.