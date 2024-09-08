 مسؤولة في البحرية الأمريكية تركب خلسة طبق قمر صناعي على متن سفينة حربية! - بوابة الشروق
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مسؤولة في البحرية الأمريكية تركب خلسة طبق قمر صناعي على متن سفينة حربية!

وكالات
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 7:59 ص | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 7:59 ص

تم إعفاء مسؤولة في البحرية الأمريكية من مهامها وخفض رتبتها، بعد تركيب طبق قمر صناعي عالي الأداء من نوع "Starlink" غير مرخص على متن سفينة حربية، والكذب بشأن ذلك أمام قائدها.

وأفادت تقارير بأنه تم تخفيض رتبة جريسيل ماريريو، كبير قادة السفينة القتالية الساحلية "يو إس إس مانشستر" ، في أغسطس أو سبتمبر 2023.

ولم يتم الكشف عن معلومات حول فصلها والتحقيق الذي أدى إلى ذلك إلا هذا الأسبوع لصحيفة "Navy Times".

وذكرت التقارير أن ماريرور أرادت الحصول على الطبق حتى تتمكن هي وغيرها من الضباط المجندين من الوصول بشكل أفضل إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى عبر الإنترنت ونتائج المباريات.

وعلم محققو البحرية أن ماريرو كذبت على رئيسها بشأن الطبق، الذي أطلقت عليه لقب "نتنكي"، عندما سُئِلت عنه. كما قامت بإخفاء الشبكة من خلال إعادة تسميتها باسم "طابعة". 

ويتم تقييد وصول الضباط إلى الإنترنت أثناء وجودهم في البحر، وذلك للحفاظ على النطاق الترددي للعمليات العسكرية، والحماية من خروقات الأمن السيبراني. وتعمل ماريرور فنية لأنظمة المعلومات على متن السفينة مانشستر.


وقالت التقارير إن تكلفة الطبق بلغت 2800 دولار، وتم تركيبه على السفينة الحربية في أبريل 2023. فيما لم يتم منح البحارة العاديين إمكانية الوصول إلى الشبكة.

وأدينت ماريرو في مارس الماضي في محكمة عسكرية، حيث أقرت بالذنب وتقصيرها في أداء واجبها، وتقديم بيانات رسمية كاذبة للقادة، وحُكم عليها بخفض رتبتها.


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