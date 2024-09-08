أوربان يعتزم رفع الأجور بصورة كبيرة لإعطاء دفعة لاقتصاد المجر

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن اقتصاد المجر يمكن أن يحقق نموا بنسبة 5ر3% في 2025 إذا تم إدخال زيادة واسعة النطاق على الأجور، حسبما ذكرت شبكة "أيه تي في أتش يو" التلفزيونية نقلا عن مشاركين في لقاء خاص أمس السبت.

وذكرت التقارير أن رئيس الوزراء، الذي كان يتحدث في مدينة كوتشه الواقعة جنوب غرب المجر في تجمع سنوي لأعضاء حزبه فيدس وأنصاره، ربط الأوقات الصعبة التي يمر بها اقتصاد المجر الواقعة شرقي أوروبا بحرب روسيا في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وكانت مصادر قد أبلغت وكالة بلومبرج، الأسبوع الماضي، أن أوربان يعتزم تعزيز الإنفاق والتخلي عن وعوده السابقة الخاصة بتعزيز الميزانية، قبل الانتخابات المقررة في 2026، والتي من المتوقع أن تكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لزعيم عزز سلطته خلال 15 عاما تقريبا.

ووصفت وزارة المالية المجرية التقرير الذي يشير إلى تجاوز وشيك للهدف المالي بأنه "أخبار كاذبة"، ونفى وزير المالية ميهالي فارجا، في مؤتمر اقتصادي أمس الأول الجمعة، أن تكون هناك سياسة أكثر تراخيا يجري إعدادها، قائلا إن البلاد يجب أن تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي على ميزانيتها.

وفي كوتشه، قال أوربان إن المجر يجب أن تحافظ على سياسة اقتصادية محايدة منفتحة على جميع الاتجاهات، وفقا لما ذكرته شبكة أيه تي في أتش يو.