رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني تؤيد عرض الخضر لبحث طلب حظر البديل

دعت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، بيربل باس، إلى قبول عرض حزب الخضر لإجراء محادثات حول تقديم طلب لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وكانت قيادة الكتلة البرلمانية للخضر دعت قبل أيام رؤساء كتل حزبي الاتحاد المسيحي (الذي يتكون من حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي وحزب اليسار إلى هذا الحوار.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قالت باس التي تشغل أيضًا منصب وزيرة العمل إنه يجب التحقق مما إذا كانت الأدلة المتوفرة بشأن حزب البديل تُثبت بالفعل أن "أعداء الديمقراطية يحاربون الديمقراطية"، وأردفت:" هذا ما يلزمنا به الدستور، وهو تكليف أيضًا. لذلك ينبغي على الأقل دائمًا إجراء محادثات، ثم اتخاذ القرار بشأن المضي في هذا الطريق أو لا. ولهذا لا ينبغي رفض عرض الحوار".

وكانت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أعلنت بالفعل قبولها عرض الخضر للحوار.

وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أعلن مطلع مايو الماضي تصنيفه لحزب البديل على أنه حالة مؤكدة لمنظمة ذات توجه يميني متطرف. وبسبب دعوى قضائية رفعها الحزب ضد هذا القرار، جمد المكتب التصنيف إلى حين البت في هذا الشأن قضائيًا.

وبعد ذلك، أقر الحزب الاشتراكي في أحد مؤتمراته الحزبية أن على البرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي (مجلس الولايات) والحكومة الاتحادية تهيئة الظروف لتقديم طلب عاجل إلى المحكمة الدستورية للبت في عدم دستورية حزب البديل. ومن المقرر أن تقوم مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بجمع المواد اللازمة لذلك. علمًا أن المحكمة الدستورية وحدها هي المخولة بحظر أي حزب بناءً على مثل هذا الطلب.