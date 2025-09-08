قوات الاحتلال تقتحم بلدات شمال غرب القدس وتنفذ اعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عدة بلدات شمال غرب القدس، ونفذت عمليات دهم واعتقال تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قطنة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة بناية سكنية، فيما أطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل".

ووفق المصادر، "اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بدو، وأغلقت مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج".

وأشارت إلى أنه "في بلدة القبيبة، داهمت تلك القوات منزلًا، دون أن ترد أنباء عن اعتقالات".

وكانت مصادر محلية أفادت بإغلاق القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، كافة مداخل مدينة القدس، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل القدس، وأعاقت حركة مرور المواطنين، وسط استنفار كبير لقوات وشرطة الاحتلال".

وأسفرت عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان في شمال القدس عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين .