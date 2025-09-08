مصادر عسكرية إسرائيلية: مقتل 4 جنود شمالي قطاع غزة

أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية، بمقتل أربعة جنود في معارك قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن الجنود قُتلوا في تفجير عبوة ناسفة بدبابة شمالي قطاع غزة، بحسب منصات إعلامية فلسطينية وعربية.

جاء ذلك في وقت ارتفع فيه عدد قتلى عملية إطلاق النار في مدينة القدس إلى سبعة، في حين لا يزال هناك أربع حالات الجرحى في حالة حرجة.

كما تعرضت إسرائيل اليوم أيضًا، لهجوم بثلاث طائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل واخترقت الأجواء، وزعم جيش الاحتلال إسقاطها.

وأكدت شرطة الاحتلال أن إطلاق النار وقع عند مفترق "راموت"، حيث هرعت قوات كبيرة من الجيش والشرطة إلى مكان العملية، وأغلقت المنطقة بالكامل، وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن منفذَي العملية قدما من إحدى قرى محافظة رام الله بالضفة الغربية، وكانا بحوزتهما مسدسات، حيث أطلقا النار بشكل مباشر على المستوطنين داخل الحافلة ومحطة انتظار قريبة.