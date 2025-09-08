ماكرون يدعو لحل سياسي في أعقاب الهجوم على موقف حافلات في إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا إلى إيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب الهجوم المميت على موقف حافلات في القدس.

وكتب ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الاثنين: "يجب أن تنتهي دوامة العنف.. فقط الحل السياسي هو الذي سيمكن من عودة السلام والاستقرار للجميع في المنطقة".

وأضالف ماكرون، أن فرنسا تدين الهجوم، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وشعب إسرائيل.

ووفقًا للشرطة الإسرائيلية، أطلق فلسطينيان النار على أشخاص كانوا ينتظرون عند موقف حافلات في شمال القدس.

وأبلغ أحد شهود العيان أنهما أطلقا النار أيضًا على حافلة.

ولقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب عدة أشخاص آخرين، ووفقًا للشرطة.