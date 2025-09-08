قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن جرائم الاحتلال بحقّ التعليم لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وكي وعيه المتجذر في أرضه والمتمسك بحقوقه، داعية إلى تحرّك دولي فاعل لمعاقبة الاحتلال ووقف عدوانه.



وأشارت في بيان صحفي، عبر قناتها بـ «تيلجرام» مساء الأربعاء، إلى بدء العام الدراسي في الضفة الغربية والقدس المحتلة دون قطاع غزَّة للعام الثالث على التوالي، على وقع جرائم إبادة وقصف وتدمير وتجويع ونزوح وتهجير قسري متواصلة منذ أكثر من 22 شهرا.

ونوهت إلى تعمَّد الاحتلال تدمير كلّ مقوَّمات المنظومة التعليمية، باستهدافه أكثر من 90 % من مباني المدارس والجامعات في قطاع غزَّة، ولم يعد هناك مكان آمن وصالح لمواصلة العملية التعليمية، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي الهمجي أدى إلى إزالة ما مجموعُه 25 مدرسة بطلبتها ومعلّميها من السجل التعليمي.

وأضافت أن الاحتلال حرم أكثر من 785 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، فيما استشهد أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، وأصيب نحو 29 ألفاً، كما استشهد أكثر من ألف معلّم وإداريّ، وأصيب نحو خمسة آلاف منهم في قطاع غزَّة والضفة، واستشهد أكثر من 230 أكاديمياً، وأصيب أكثر من 1420.

وشددت أن أمام هذه الحرب الصهيونية المستمرة ضدّ المنظومة التعليمية في فلسطين، ومع بدء العام الدراسي في الضفة المحتلة دون غزَّة، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تترحّم على أرواح الشهداء من الطلبة والمدرّسين والأساتذة والإداريين، وتدعو الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت أنَّ جرائم الاحتلال المُمنهجة والمتعمّدة ضدَّ المنظومة التعليمية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، التي كفلت جميعها حقوق شعبنا في التعليم، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، لوضع حدّ لهذه الجرائم، وتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة كافة.

وشددت أن سياسة الاحتلال الإجرامية في تدمير مقوّمات المنظومة التعليمية واستهداف الكوادر والعقول والكفاءات الفلسطينية، هي محاولة يائسة لن تفلح في محو الهُوية الوطنية المتجذرة في أبناء شعبنا.

وأوضحت أن تصعيد الاحتلال مخططاته في "أسرلة" المناهج التعليمية في مدينة القدس المحتلة، واستهداف مؤسساتنا التعليمية فيها، هو إجرامٌ صهيوني لفرض سيطرته وتغييب أبناء شعبنا عن هُويتهم المقدسية، ممّا يستدعي توحيد الجهود الوطنية، للتصدّي لهذه المخططات ومواجهة الإجرام الصهيوني.

وأكدت أنه لا يمكن لحكومة الاحتلال الفاشية مهما بلغت قوَّة إجرامها وعدوانها فرض وتكريس سياسة التجهيل ضدّ شعبنا وكي وعيه الرَّاسخ، عبر تدمير منظومتنا التعليمية، فشعبنا العظيم وقواه الحيَّة سيواجهون كلّ التحدّيات ويحبطون كل المخططات الصهيونية.

وأشادت بكلّ الجهود والتضحيات التي يبذلها المعلّمون والطلبة والمؤسسات التعليمية في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه للنيل من صمودهم وكسر إرادتهم، مثمنة مبادراتهم الشجاعة في قطاع غزَّة لاستمرار تعليم أبنائه وغرس قيم حبّ الأرض والمقدسات، والتمسّك بهما والدفاع عنهما.

واختتمت داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأكاديمية حول العالم، إلى تحرّك فاعل لمعاقبة الاحتلال ووقف جرائمه وعدوانه ضد شعبنا، ومنعه من استهداف منظومتنا التعليمية، مطالبة بتعزيز المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الصهيونية المتورّطة في جرائم الاحتلال وعدوانه.