أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن ناشطين متضامنين مع الفلسطينيين اقتحموا مساء الاثنين مبنى شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" Elbit Systems في مدينة أولم بألمانيا وتسببوا بأضرار جسيمة.

وقالت هيئة البث الرسمية إن ناشطين من منظمة "فلسطين أكشن"، اقتحموا مبنى "إلبيت" في المدينة الألمانية "ما تسبب في أضرار جسيمة بمعدات الشركة وأجهزة الحاسوب والمكاتب".

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها عقب بدء إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بغزة في 7 أكتوبر 2023.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الناشطين صوروا أنفسهم بالفيديو، وكسروا النوافذ، وألقوا قنابل دخان وأكياس طلاء داخل المبنى، وخطوا شعارات جرافيتي تتعلق بالحرب في غزة، مثل "قتلة الأطفال".

وأضافت: "الشرطة التي وصلت إلى المكان طوقت المبنى واعتقلت خمسة مشتبه بهم في الطابق العلوي منه، دون مقاومة".

وقالت الصحيفة: "لم يُصَب أحدٌ بأذى في الحادث، لكن تُقدَّر الأضرار الأولية بمئات آلاف اليوروهات، وفقا لبيان للشرطة المحلية".

وأوضحت أن التحقيق يجري حاليا تحت إشراف مكتب التحقيقات الجنائية، وهو وكالة إنفاذ قانون اتحادية تابعة مباشرةً لوزارة الداخلية الألمانية ومتخصصة في الجرائم الخطيرة.

وكإجراء احترازي، نشرت الشرطة ضباطا في مبنى آخر تابع لشركة "إلبيت" في المدينة، يقع في شارع مختلف، وفق "هآرتس".

ويتهم الناشطون الشركة بإنتاج "طائرات مسيرة قاتلة" تستخدمها إسرائيل لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبوا سابقًا سلطات أولم بإغلاق فرع إلبيت، بل وإغلاق جميع مصانع الأسلحة الإسرائيلية في ألمانيا، بحسب المصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، تعرّض جناح شركة إلبيت في معرض الأسلحة بمدينة كيلتسه البولندية لهجوم من قبل ناشطَين اثنين مؤيدَين لفلسطين، رجل وامرأة، وصلا إلى المعرض حاملَين العلم الفلسطيني، وبدأ الاثنان بالصراخ باللغة البولندية أمام الجناح ورشّوا تجاهه طلاء أحمر، وفق "هآرتس".

وتابعت الصحيفة: "كما تم إغلاق مفاجئ لمصنع شركة إلبيت في بريستول، المملكة المتحدة، الذي أصبح منذ فترة طويلة هدفًا لهجمات متكررة من قبل نشطاء مجموعة فلسطين أكشن".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، وخلّفت 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.