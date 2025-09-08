الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يعرقل وصول طواقمنا لمحاصرين تحت الأنقاض

عبرت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، عن استنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي رفضه السماح لطواقمها بالتدخلات الإنسانية في العديد من المناطق السكنية.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يعيق وصول فرق الدفاع المدني إلى المدنيين المصابين الذين تصل استغاثاتهم من تحت أنقاض المباني السكنية التي دمرها الاحتلال فوقهم.

وأضافت أنه خلال أغسطس الماضي سجلت غرفة الاستغاثة الإنسانية التابعة للمديرية 10 نداءات استغاثة لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يرفض عمليات التنسيق ووصول طواقمنا إلى تلك المناطق.

وذكرت المديرية أن غرفة الاستغاثة تحاول منذ أمس الأول الحصول على موافقة الاحتلال، للوصول إلى عائلة "أبو سعادة" في محيط مخبز العودة في منطقة بني سهيلا بخانيونس، لإجلاء أربعة أشخاص منهم أب وابنته مصابين ولا زالوا محاصرين بعدما استهدف الاحتلال منزلهم.

وشددت على ضرورة الزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، والسماح بعمل مقدمي الخدمة الإنسانية وإخلاء المدنيين من المناطق الخطرة.