مياه البحر الأحمر: إحلال وتجديد شبكات المياه بوسط الغردقة بتكلفة 4 ملايين جنيه

قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إنه جاري إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة (مجاهد) بوسط مدينة الغردقة بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه؛ لتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها لأهالي المنطقة، وتحسين كميات ضخ المياه.

وأضاف صديق، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن فرق التشغيل والصيانة تواصل عملها بنظام النوبتجيات للانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بعدة مناطق، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط (upvc) جديدة مطابقة للمواصفات القياسية؛ لضمان جودة المياه التي تصل للمواطنين.

وأوضح أن الإدارة العامة للمعامل تشرف إشرافًا كاملًا على المياه المنتجة منذ خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطنين، بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.

وأشار إلى أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة، حيث أنه من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.