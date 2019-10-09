 تقارير: محضر في أغسطس ضد سائق الشاحنة التي صدمت عدة سيارات في ألمانيا - بوابة الشروق
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تقارير: محضر في أغسطس ضد سائق الشاحنة التي صدمت عدة سيارات في ألمانيا

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 10:48 م

أفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن السوري سائق الشاحنة المسروقة التي صدم بها أمس الاثنين ثماني سيارات، كان تحرر ضده محضر بالتعدي أمام الشرطة في مدينة مورز غربي ألمانيا قبل أكثر من شهر.

وحسب هذه المعلومات، فإن هذا الرجل (32 عامًا) كان قد ضايق فتاة (16 عامًا) في نهاية أغسطس الماضي خلال المهرجان الشعبي الكبير الذي يقام هناك، وفي أعقاب ذلك، تشاجر الرجل مع والدة الفتاة.

وتم تحرير محضر ضد السوري بالتسبب في إيذاء بدني.

ولا يزال من غير المعروف بعد السبب الذي جعل الرجل لا يزال يسكن في مدينة مورز، وكان الرجل يسكن في شقة في مدينة لانجن جنوب ولاية هيسن وتبعد مسافة نحو 80 كيلومترا عن مدينة ليمبورج التي ارتكب فيها جريمته بالشاحنة أمس.

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