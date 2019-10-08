الشحات: ريال مدريد شاهد على اللحظة «الأسوأ» في مسيرتي الكروية

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه مر بظروف صعبة ومواقف محزنة كثيرا لكن يظل أصعبها إهداره هدفا محققا أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي، عندما كان لاعبا بالعين الإماراتي.

وكشف الشحات عبر فيديو مصور لقناة ناديه عبر اليوتيوب، أنه كان يتمنى التسجيل في شباك ريال مدريد في المباراة النهائية مع العين لكنه لم يوفق.

وأشار إلى أنه حزن كثيرا أيضا على الخروج من النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي المصري.

وأوضح لاعب الأهلي أنه يفضل البقاء في منزله برفقه أهله وأبنائه معتبرا ذلك من هواياته المفضلة، كاشفا عن عمله في أكثر من وظيفة في بداية حياته ومنها العمل في إحدى محطات الوقود.

وأضاف الشحات أنه كان يتقاضى أموالا ضئيلة للغاية في بدايته مع كرة القدم.