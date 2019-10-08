جهود أمنية مكثفة لكشف غموض اختفاء طالبة بزفتى

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة بالمعهد الثانوي الأزهري منذ أسبوع بزفتى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد الشكري مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ من أسرة الطالبة (نيره.ح.ال - 15 سنة)، طالبة بمعهد شبرا ملس الثانوي بزفتى، مقيمة بقرية ميت هاشم بمركز سمنود محافظة الغربية، بتغيبها عن المنزل منذ يوم الثلاثاء الماضي الأول من شهر أكتوبر الجاري في ظروف غامضة بعد خروجها من المعهد.

تم تحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وتم العرض على النيابة وتكثيف الجهود للعثور على الطالبة وإعادتها لأسرتها.