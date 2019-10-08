سبورتنج يحقق فوزه الثالث على التوالي بالبطولة الأفريقية لليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتنج، فوزه الثالث على التوالي خلال مشاركته ضمن منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري في نسختها الـ41 المقامة حالياً بالرأس الأخضر، حيث تغلب على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 37-24 ، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وكان سبورتنج تغلب على إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 34-25، في إطار الجولة الأولى، قبل الفوز أيضاً على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29-21 في الجولة الثانية.

ومن المنتظر أن يواجه سبورتنج نظيره فريق أتليتكو من الرأس الأخضر، في رابع مبارياته من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

يشار إلى أن هناك 10 فرق بالبطولة تم تقسيمها على مجموعتين.البطولة التي حصد لقبها الزمالك المصري في آخر نسختين.