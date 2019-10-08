أكدت سارة سمير، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، أنها لم تفقد الأمل بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالإيقاف ومنع لاعبيه من المشاركة في البطولات الدولية، مشيرة إلى أنها تستعد بشكل جيد من أجل طوكيو 2020.

وقالت سارة في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الإثنين: "مشاركتي في بطولة إفريقيا الأخيرة كانت من أجل الفوز بالثلاث ميداليات الذهب، وهذا الطبيعي بالنسبة لنا كلاعبات تمثل مصر والعرب".

وأضافت: " ممارستي لرفع الأثقال جاءت بالصدفة عن طريق مشاهدتي لبعض الفتيات تمارسها عندما كنت بصحبة أبي لمشاهدة أحد التدريبات لأخي الأكبر الذي كان يمارس اللعبة".

وتابعت: "تفكيري دائمًا الحصول على الميدالية الذهبية، في كل المسابقات التي أشارك بها، ولا أنظر للنواحي المادية".

وكان قرار الإيقاف وحرمان اللاعبين المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2020 على خلفية ثبوت إيجابية 7 عينات تم سحبها من لاعبي منتخب الشباب في يناير من عام 2017 ، وهو ما دفع الاتحاد المصري لطلب تحليل العينة الثانية والتي جاءت نتيجتها إيجابية أيضا.

ومنح الاتحاد الدولي نظيره المصري مهلة 21 يوما للتقدم باستئناف في المحكمة الرياضية الدولية على القرار مدعوما بالمستندات والأدلة التي تثبت صحة موقف الجانب المصري.