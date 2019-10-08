صلاح أمين بطلا لسباحة «الماسترز» بـ 5 ذهبيات ورقمين قياسيين

واستطاع صلاح أمين الحصول على 5 ميداليات ذهبية، كما نجح فى تحقيق رقمين قياسيين جديدين في سباقات الـ400 م حرة و الـ200 م متنوع، كما حصل علي كأس أفضل سباح بالبطولة.