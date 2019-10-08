صلاح أمين بطلا لسباحة «الماسترز» بـ 5 ذهبيات ورقمين قياسيين

توج صلاح أمين، سباح منتخب مصر ونادى سموحة، بلقب بطولة الجمهورية لـ "الماسترز 2019".
واستطاع صلاح أمين الحصول على 5 ميداليات ذهبية، كما نجح فى تحقيق رقمين قياسيين جديدين في سباقات الـ400 م حرة و الـ200 م متنوع، كما حصل علي كأس أفضل سباح بالبطولة.
في سياق متصل توجه محمد خميس، نائب رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ بالشكر للمهندس فرج عامر، علي توفير إمكانيات نادي سموحة في إقامة جميع بطولات الاتحاد طوال الفترة السابقة، فضلا عن الإشادة الكبيرة من جانب مندوب الاتحاد الدولي بمنشآت النادي والقدرات التنظيمية للاتحاد خلال حضوره بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف.