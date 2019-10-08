تصدر الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تصنيف مدربي كرة القدم عالميًا، بحسب موقع "club world ranking" المتخصص في تصنيفات كرة القدم، وفي تصنيفه الصادر اليوم الإثنين عن شهر أكتوبر الجاري.

وحقق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي قفزة بعد وصوله المركز الثاني، في الوقت الذي احتل فيه الأرجنتيني مارسيلو جالاردو بالمركز الثالث، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المركز الرابع.

وعن مصر، تصدر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تصنيف المدربين المصريين بعدما حل في المركز 194 عالميًا.

وقفز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي 127 مركزا في التصنيف العالمي لأفضل المدربين، من المرتبة 756 عالميًا الشهر الماضي ليصل إلى المرتبة 629 شهر أكتوبر الحالي.

وفي الزمالك، تراجع الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، المدير الفني للفارس الأبيض ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز 199 عالميًا، بعد ان كان بالمرتبة 196.