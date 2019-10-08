ماركينيوس مدافعا عن نيمار: «شخص عظيم وملتزم»

أكد البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، الموجود في معسكر منتخب بلاده في سنغافورة استعدادًا لوديتي السنغال ونيجيريا، أمس الإثنين أن زميله في «السيليساو» وفي الفريق الباريسي، نيمار دا سيلفا، «شخص عظيم» و«يسعى دائما لمساعدة زملائه».

وأشاد المدافع الشاب خلال تصريحاته بالمؤتمر صحفي، والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، بنيمار عند سؤاله حول صاحب القميص رقم 10، قائلًا: «هو صديق حميم، ومُبهِج، وملتزم، ويبحث دائمًا عن مساعدة زملائه. هو شخص عظيم، ومن المؤسف أن الجميع ليس لديه الفرصة للتعرف إليه عن قرب».

ويستعد صاحب الـ27 عامًا لخوض مباراته الـ100 مع المنتخب البرازيلي منذ ظهوره الأول في يوليو 2010 في مباراة ودية أمام الولايات المتحدة.

وأجرت كتيبة المدرب أدينور ليوناردو باتشي «تيتي» المران الأول لها في سنغافورة أمس استعدادًا لمواجهتي السنغال ونيجيريا الوديتين يومي 10 و13 من الشهر الجاري على الترتيب.

وقال ماركينيوس إنه يعرف المنتخبين الإفريقيين «كثيرًا»، مشددًا على أنهما يلعبان بطريقة مكثفة وشرسة للغاية، ويمتلكان عناصر تلعب في أكبر البطولات في أوروبا.