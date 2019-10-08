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الصحة العالمية: 4 ملايين طفل ولدوا في اليمن منذ بداية الحرب

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 1:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 1:05 م

أفادت منظمة الصحة العالمية -اليوم الثلاثاء- بأن حوالي 4 ملايين طفل ولدوا في اليمن منذ بداية الصراع الذي تشهده البلاد منذ ما يقارب 5 أعوام.

وقالت المنظمة -في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"- إن هؤلاء الأطفال لا يعرفون كيف تبدو الحياة بدون حرب، مضيفة: "اليمن في حاجة لنا جميعًا، الآن أكثر من أي وقت مضى".

وذكرت أن "حوالي 19.7 مليون يفتقدون للرعاية الصحية في اليمن ويعمل 51% فقط من المرافق الصحية".

ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب تقارير أممية.

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