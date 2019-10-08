محكمة أوروبية تلغي قواعد الحكم بالسجن مدى الحياة لأعضاء المافيا

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، حكمًا ضد القوانين الإيطالية الصارمة الخاصة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط بحق المدانين بالانتماء للمافيا أو المنظمات الإرهابية.

ورفضت هيئة من القضاة طلب إيطاليا باستئناف حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في يونيو لصالح مارسيلو فيولا، زعيم مافيا ندرانجيتا وبذلك أصبح الحكم نهائيا.

وتركزت القضية على قانون إيطالي ينفي أي إمكانية للإفراج المبكر عن المدانين بالانتماء للمافيا أو المنظمات الإرهابية، إلا إذا بدأو التعاون مع السلطات القضائية.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيو أن تلك القواعد لم تمنح فيولا أملا كافيا في الإفراج كما أنها تنتهك حظرا على المعاملة غير الإنسانية أو المهينة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت الحكومة الإيطالية ترغب في إلغاء الحكم، مؤكدة أنه يضعف بقوة الكفاح ضد منظمات المافيا ويسمح بالإفراح المبكر عن المئات من المجرمين الخطرين.