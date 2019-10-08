«المجتمعات العمرانية» تتابع تنفيذ مشروع جنة بمدينة العبور

أجرى المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور.

وتفقد عبد العزيز، خلال جولته بالمدينة، عددا من العمارات التي تم تنفيذها بمشروع جنَّة للإسكان الفاخر، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع، كما تفقد مشروع تطوير شارع متولي الشعراوي، وعددا من المشروعات الأخرى.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لحرص هيئة المجتمعات العمرانية على تقديم الدعم اللازم والمتابعة الدورية لمواقع العمل، ولتحفيز الشركات المنفذة على استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية.

ونوَّه، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتشمل: مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بقطعة 33 بالإسكان العائلي (1، 2)، ومدرسة للتعليم الأساسي بقطعة 2 بلوك 28044 بمركز الحي الثالث، ومستشفى عام بين الحيين الثالث والثامن، وقسم شرطة بالحي التاسع.

وتابع: بالإضافة إلى مركز شباب بالحي الثالث، وسوق اليوم الواحد بمركز الحي الأول، ومنفذ لبيع منتجات المصانع بقطعة 1 بلوك 12020، ومركزين تجاريين (نموذج 8 محال) بمركز الحي الثاني، وموقف الأتوبيس الإقليمي بالترفيهية.



