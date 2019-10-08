ماكرون يشارك في تأبين 4 أشخاص قتلوا في مقر شرطة باريس

شارك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح الثلاثاء، في مراسم تأبين أربعة أشخاص، قُتلوا في عملية طعن بمقر شرطة باريس.

وقُتل أربعة عناصر شرطة، يوم الخميس الماضي، طعنًا بالسكين، في اعتداء وقع داخل مقر شرطة باريس.