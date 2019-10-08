استطلاع: كثير من نائبات البرلمان الألماني تعرضن لعنف رقمي

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كشف استطلاع ألماني حديث، أن كثيرا من نائبات البرلمان الألماني "بوندستاج" تعرضن لكراهية أو تهديد رقمي على الإنترنت.

وجاء في استطلاع لبرنامج "ربورت مونشن" بالقناة الأولى الألمانية "إيه دي أر" تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، أن 87% ممن شملهن الاستطلاع كن ضحايا لخطابات كراهية على الإنترنت- وصرح بعضهن بأنهن يضطررن للتعامل مع عنف رقمي يوميا تقريبا.

وبحسب الاستطلاع، كان غالبا ما يتعلق الأمر بمظهرهن، كما أنهن يتعرضن للتهديد بالاغتصاب.

وذكرت 57% من جميع السياسيات المشاركات في الاستطلاع من جميع الأحزاب، أنهن اضطررن أيضا لمواجهة تعليقات مفعمة بالتحيز الجنسي.

وبحسب الاستطلاع، تفكر واحدة من كل عشر نائبات بالبرلمان في ترك العمل السياسي بسبب التهديدات والإهانات.

يُذكر أن نائبة البرلمان الألماني عن حزب الخضر ريناته كوناست قد أخفقت مؤخرا في محاولة للتصدي قانونيا لشتائم على موقع "فيسبوك"، وذلك بعدما سبها مجهولون بشكل فظيع وكتبوا أيضا منشورات متحيزة جنسيا.

وأوضح البرنامج الألماني أنه راسل جميع نائبات البرلمان الألماني البالغ عددهن 221 نائبة، وأجابت منهن 77 نائبة.