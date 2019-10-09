فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء امام كلية التربية الرياضية بفيصل بعد وصول الشرطة

أصيب 3 أشخاص منذ قلي إثر مشاجرة بين عشرات الأشخاص أمام كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، استخدموا خلالها الزجاجات الفارغة والطوب والأسلحة البيضاء مما تسبب في توقف الطريق واثارة الذعر بين المارة وتحطيم واجهة احد المحلات.

وانتقلت إحدى الدوريات المتحركة إلى موقع الحادث وهرع طرفي المشاجرة إلى الشوارع الجانبية قبل ملاحقة الشرطة.

تحرر المحضر اللازم، وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتحديد طرفي المشاجرة وسرعة ضبطهم وباشرت النيابة التحقيق.