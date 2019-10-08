علي سلامة ثالث البطولة الدولية لناشئي الجولف بالإمارات

حقق اللاعب الصاعد علي سلامة المركز الثالث في البطولة الدولية لناشئي الجولف والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الذي شارك أيضا في المنافسات وذلك بنادي جولف مونتجمرى فى دبي.

حقق اللاعب الصاعد علي سلامة المركز الثالث في البطولة الدولية لناشئي الجولف والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الذي شارك أيضا في المنافسات وذلك بنادي جولف مونتجمرى فى دبي.

حقق اللاعب الصاعد علي سلامة المركز الثالث في البطولة الدولية لناشئي الجولف والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الذي شارك أيضا في المنافسات وذلك بنادي جولف مونتجمرى فى دبي.

شهدت البطولة وهى الجولة الثانية من السلسلة الدولية بالإمارات التى تنظمها جولف ايفنتس مانچمينت منافسات قوية ومثيرة للغاية بين اللاعبين المشاركين.

شهدت البطولة وهى الجولة الثانية من السلسلة الدولية بالإمارات التى تنظمها جولف ايفنتس مانچمينت منافسات قوية ومثيرة للغاية بين اللاعبين المشاركين.

شهدت البطولة وهى الجولة الثانية من السلسلة الدولية بالإمارات التى تنظمها جولف ايفنتس مانچمينت منافسات قوية ومثيرة للغاية بين اللاعبين المشاركين.

وقدم علي سلامة أداءا مميزا وكان قريبا من المركز الاول الذى فقده بفارق ثلاث ضربات فقط.

وقدم علي سلامة أداءا مميزا وكان قريبا من المركز الاول الذى فقده بفارق ثلاث ضربات فقط.

وقدم علي سلامة أداءا مميزا وكان قريبا من المركز الاول الذى فقده بفارق ثلاث ضربات فقط.