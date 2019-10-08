حكم سوداني يكشف تفاصيل الاعتداء عليه وهروبه خارج الاستاد

كشف حكم كرة القدم السوداني المعتدى عليه من الجمهور، عثمان آدم، تفاصيل ما جرى خلال مباراة فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان، والتي شهدتها مدينة العيلفون شرق العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد قبل الماضي.

حكم سوداني يترك المباراة ويهرب.

تعرف على قصة الحكم عثمان آدم. pic.twitter.com/9jCMU8PwBv — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 6, 2019

وكان قد انتشر مقطع فيديو يصور مطاردة جماهير غاضبة لأحد حكام كرة القدم، بعدما تصاعد احتجاج الجماهير بعد احتساب هدف رابع لفريق بدر أم ضوابان في المباراة، التي سارت بشكل طبيعي حتى الدقيقة 66، ثم شهدت تحولا مثيرا في أحدثها، حيث وجد نفسه محاطا بلاعبي مريخ العيلفون والإداريين داخل الملعب، ليقرر الهروب خارج الإستاد وسط ملاحقة بالحجارة.

في سلوك غير رياضي ولا يمت لها بصلة جماهير مباراة مريخ العيلفون وبدر ام ضوبان في كأس السودان يطاردون حكم المباراة في مشهد مؤلم لا يشبهنا كسودانيين pic.twitter.com/7bk1Gzy4kf — سودان سبورت 56 #مدنيااااااااو✌ (@SUDANSPORT56) September 30, 2019

وقال الحكم ويدعي عثمان آدم موسى آدم، لقناة «سكاي نيوز عربية»: "حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداء من الجماهير بالحجارة"

وأوضح أنه فكر في تفادي الاعتداءات بالركض إلى خارج الملعب، لكنهم لاحقوه خارجه أيضا قذفا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.

وكشف آدم عن قناعته التامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعا ما بسبب ما حدث.

وقال هذه هي حال كرة القدم في السودان، "وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل"، مؤكدا على تمام ثقته في الاتحاد السوداني، واللجنة الفنية، ولجنة الانضباط، وتمنى أن تكون حادثته "آخر حادثة" من ذلك النوع في ملاعب كرة القدم.