فتحي مبروك يكشف عن نصائحه لصالح جمعة في أزمته بالأهلي

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وجه فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عدة نصائح لصالح جمعة وذلك عقب انضمام الأخير لتدريبات الأحمر مرة أخرى، بعد أزمته الأخيرة.

وقال مبروك في تصريحاته التلفزيونية، مساء أمس الإثنين: "عندما توليت مسئولية الأهلي تحدثت مع الوافد الجديد في ذلك الوقت صالح جمعة"

وأردف: "أكدت له أننا سعداء بوجوده وأنه لابد وأن ينسجم مع باقي اللاعبين، لأن السمات الشخصية تؤثر على الأداء".

وتابع: "وقتها حذرته بأن كل لاعب الأهلي لابد وأن يكون مدرك لكل تصرفاته، حتى وأن كان لاعب صغير".