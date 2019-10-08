مركز «كارتر»: العملية الانتخابية في تونس كانت إيجابية

أكد رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التونسية بمركز (كارتر) دونالد بيسون، أن العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي كانت بشكل عام "إيجابية"، وأن ما تم تسجيله من إخلالات لا يؤثر على النتائج.

وقال بيسون - في مؤتمر صحفي عقد اليوم /الثلاثاء/ - إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنجزت انتخابات تشريعية "جيدة" حسب القوانين وبطريقة حرفية ومنظمة، لكنه لفت إلى أن نسبة الإقبال على الانتخابات كانت ضعيفة.

وأضاف أن 90 ملاحظا تابعين لمركز (كارتر) قاموا بزيارة 392 مكتب اقتراع وجميع مراكز تجميع النتائج بتونس والبالغ عددها 27، ورصدوا حدوث مخالفات بسيطة في عدد محدود من مكاتب الاقتراع.