 يويفا يبدأ إجراءات انضباطية ضد لاتسيو بسبب العنصرية - بوابة الشروق
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يويفا يبدأ إجراءات انضباطية ضد لاتسيو بسبب العنصرية

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 3:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 3:29 ص
بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات انضباطية ضد نادي لاتسيو الإيطالي بسب السلوك العنصري لجماهيره خلال المباراة أمام رين الفرنسي الاسبوع الماضي.
 
ووفقا لوسائل إعلام إيطالية فإن جماهير لاتسيو أدت التحية العسكرية الرومانية خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على رين 2 /1 يوم الخميس الماضي في دور المجموعات للدوري الأوروبي.
 
وجرت تلك المباراة بمدرجات مغلقة جزئيا بعد أن افتعلت الجماهير السلوك ذاته خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام اشبيلية الإسباني في فبراير الماضي.
 
وأشار يويفا إلى أنه سيتم عقد جلسة الاستماع في هذا الصدد يوم 17 أكتوبر الحالي.

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