يويفا يبدأ إجراءات انضباطية ضد لاتسيو بسبب العنصرية

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية فإن جماهير لاتسيو أدت التحية العسكرية الرومانية خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على رين 2 /1 يوم الخميس الماضي في دور المجموعات للدوري الأوروبي.