مدبولي يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان

بدأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، منذ قليل، إلقاء بيان رسمي أمام البرلمان، في حضور عدد من وزراء حكومته.

وافتتح رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الجلسة قبل دقائق من كلمة مدبولي، داعيًا النواب الجالسين بمقاعد الوزراء بقاعة الجلسات، لإخلاء تلك المقاعد، والجلوس في الأماكن المخصصة للنواب.

وقال عبد العال: «مش عاوز أي من السادة النواب في المقاعد المخصصة للسادة الوزراء»، كما شدد على ضرورة عدم توقيع أي طلبات من الوزراء أثناء سير الجلسة.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن المادة 127 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تجيز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاء بيان داخل في اختصاصاته أمام البرلمان.

وقبل صعود مدبولي، لإلقاء كلمته، خاطب عبد العال النواب بالقول: «أرجو من النواب طالبي الكلمة، المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وهيبتها وكرامة المجلس وكرامة العضوية، ويجب على المتكلم أن يتجه مباشرة لفكرته دون مقدمات».

كما طالب عبد العال من كل نائب «أن يوجه كلامه إلى رئاسة المجلس طبقا للائحة وليس لأحد أعضاء الحكومة أو أحد النائب»، موضحًا: «لايجوز لأحد مقاطعة المتكلم إلا من رئيس المجلس. ولا يجوز للمتحدث الخروج على قواعد الكلام المنصوص عليها في اللائحة والتي استقرت عليها السوابق البرلمانية أيضا».

وقال عبد العال إن كلمة مدبولي سيعقبها حديث للسادة الأعضاء «بحيث يتحدث من يطلبون الكلمة من ممثلي الهيئات البرلمانية، كما سنستمع من بعض السادة الأعضاء من الاتجاهات السياسية المختلفة، وستكون مدة الحديث دقيقتين لكل متحدث».