توقعات بتراجع عدد القادرين على العمل في روسيا بـ800 ألف شخص سنويا

أعلن رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون القوميات، إيجور بارينوف، أن عدد القادرين على العمل في روسيا خلال الأعوام الـ5-6 القادمة سينخفض بـ800 ألف شخص سنوياً.

وقال بارينوف، خلال منتدى الوحدة الوطنية لعموم روسيا في مدينة خانتي مانسيسك الروسية: "يتعين الإشارة إلى أنه مع مراعاة الوضع الديموجرافي في البلاد، من المتوقع أنه في الأعوام الـ5-6 القادمة سينخفض عدد القادرين على العمل في روسيا بـ 800 ألف سنوياً".

وأضاف، حسبما أوردت وكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن "العمالة الخارجية الوافدة إلى روسيا ستبقى موردا مهما للأداء المستدام للاقتصاد الوطني الروسي".

وأشار إلى أنه وفق مفهوم السياسة الديموجرافية الروسية للفترة الممتدة حتى 2025، من المتوقع أن تحدث زيادة في الهجرة الخارجية إلى روسيا بأكثر من 300 ألف شخص سنويا.