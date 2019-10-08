التعليم العالي: نعمل على توفير سكن لطلاب جامعات العاصمة الإدارية



الوزير: تغيير القوانين لإدرج التحول الرقمي في مناهج الجامعات.. ونحتاج إلى قادة قادرين على تخفيفي الأعباء التعليمية

قال مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات الدولية، الدكتور محمد الشناوي، إن هناك تنسيقًا بين الوزارة ووزارتي الإسكان والنقل لتوفير دعم لوجستي لطلاب جامعات العاصمة الإدارية، لافتًا إلى لقاء وزير التعليم العالي بوزير الإسكان منذ أسبوع، لمناقشة توفير سكن للطلاب.

وأضاف الشناوي، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه جاري التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير خطوط نقل من وإلى العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الجامعات توفر الأن وسائل نقل من العاصمة الإدارية وإلى مدينة 6 أكتوبر.

وأشار إلى استهداف الوزارة تسليح أبناء مصر عبر التعليم العالي الجيد والشركاء في الخارج والتعليم الدولي، بإتاحة إنشاء فروع الجامعات الأجنبية في مصر.

وقال الشناوي، إن وزارة التعليم العالي تهدف إلى توفير أحدث طرق التعليم، واستحداث وظائف تلائم السوق المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدا أن العاصمة الإدارية ستكون عاصمة للتعليم ومنارة للعلم في الشرق الأوسط، وستقود مصر التعليم العالي والبحث العلمي بأفريقيا والمنطقة.

في سياق متصل، شارك وزير التعليم العالى، أمس الأول، في افتتاح برنامج التعليم التنفيذي لكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بالجونة، وقدم الوزير عرضًا أوضح فيه اهتمام الدولة بتقديم نظام تعليمي عالي الجودة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية لتطوير التعليم العالي، وعلى رأسها النهج الاستراتيجي لتدويل التعليم العالي.

وأشار إلى نهج الوزارة في تطوير المناهج بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي، واستحداث تخصصات جديدة بما يتناسب مع وظائف المستقبل، لافتًا إلى أن هناك وظائف ستختفي مستقبلًا، وذلك يتطلب تغييرًا في شكل منظومة التعليم بالكامل.

وأوضح أن التكنولوجيا دخلت في جميع التخصصات والمجالات، وتعمل الوزارة على إدراج التحول الرقمي في مناهج الجامعات لمواكبة تطورات العصر، وتحقيق التغيير المطلوب، فضلا عن إصدار العديد من القوانين واللوائح الجديدة.

وأكد أهمية توافر العديد من السمات الشخصية والكفاءات والمهارات لدى الأجيال القادمة، وذلك فى إطار استراتيجية التعليم الجديدة، مضيفًا أهمية وجود قادة لديهم القدرة على تحمل المخاطر وصنع القرار، وداعمين للإبداع والابتكار، فضلا عن توافر القدرة لديهم على التأثير في الآخرين.

وأشار إلى أن أفضل طريقة لإعداد القادة هو اكتشاف المتميزين منهم خلال المراحل التعليمية، وتطوير القادة الموهوبين في جميع المجالات؛ بهدف تمكينهم من القيادة فى المستقبل، موضحًا أننا نحتاج في مجال التعليم والبحث العلمي إلى قادة لديهم القدرة على إدارة المخاطر الاستراتيجية، وتخفيف الأعباء المالية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الدراسات أكدت اختلاف الأجيال في طريقة تعاملها مع التكنولوجيا، موضحًا أنه نتيجة لكونهم ولدوا في عالم تهيمن عليه الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فإن عملية التعلم الخاصة بهم ستكون ذات طبيعة حركية في مقابل التعلم البصري والسمعي.

وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤدى إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف غير موجودة، مشددًا على أهمية الاستعداد لها ببرامج جديدة أو مواكبة الخريج لمتطلبات هذه الوظائف.



