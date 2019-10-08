العدل تفتتح البرنامج التدريبي للكوادر القضائية لدول أفريقيا الناطقة بالفرنسية

افتتحت وزارة العدل، أمس الاثنين، البرنامج التدريبي للكوادر الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، تحت رعاية الوزير المستشار حسام عبد الرحيم، بهدف نقل الخبرات القانونية والقضائية المصرية للمتدربين من هذه الدول، فضلا عن الاسهام في ثقل الخبرات المختلفة لدى الدارسين، وترسيخ قيم التفاهم المشتركة بين مصر وجاراتها من الدول الإفريقية.

من جانبه، أشاد المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، في مستهل الدورة التدريبية، بالتعاون البناء بين المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في تحقيق أهداف السياسة المصرية بشأن تنمية القارة الإفريقية، من خلال تدريب الكوادر القضائية من الدول الإفريقية.

وأضاف أن الوزارة بناء على توجيهات الوزير تحرص على توفير خدمات التدريب القانوني لشقيقاتها من الدول الإفريقية والتي يجمعها بمصر رابط الجغرافيا، والمصلحة المشتركة في ترسيخ قيم التنمية والاستقرار.

من جهته، أعرب السفير هشام عسران، نائب الأمين العام بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القضائية، من أجل إقامة مثل هذه اللقاءات التدريبة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية في القارة الإفريقية.