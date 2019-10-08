الشركات الدنماركية تتوقع تباطؤ مبيعاتها بعد نمو قياسي العام الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، أن أكبر 1000 شركة في الدنمارك حققت نموا قياسيا في مبيعاتها العام الماضي بمعدل بلغ 11% في المتوسط وهو ما يعزز التوقعات بتباطؤ نمو المبيعات خلال العام الحالي.

وذكر التقرير الذين نشرته صحيفة "بورسن" الدنماركية، أن معدل نمو مبيعات الشركات الدنماركية العام الماضي كان الأعلى منذ 11 عاما.

ونقلت الصحيفة عن يان يوهان كول، الشريك الإداري لصندوق الاستثمار الدنماركي "بولاريس برايفت إكويتي"، القول إن المزيد والمزيد من الشركات الدنماركية حققت خلال العام الماضي "أعلى مستويات على الإطلاق" للأرباح وهو وإن كان أمرا "إيجابيا"، إلا أنه يبعث بإشارة تحذير من احتمال تراجع معدل النمو العام الحالي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إجمالي مبيعات أكبر 1000 شركة في الدنمارك بلغ العام الماضي 3.6 تريليون كرون (528 مليار دولار) في حين زاد معدل ربحية الشركات إلى 7.9%.