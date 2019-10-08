استمرار إضراب 6 فلسطينيين عن الطعام في سجون إسرائيل

أعلنت هيئة فلسطينية رسمية -اليوم الثلاثاء- أن 6 أسرى فلسطينيين بينهم شابة يواصلون إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري في السجون الإسرائيلية.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير -في بيان صحفي- أن أقدم الأسرى المضربين أحمد غنام الذي ينحدر من مدينة الخليل في الضفة الغربية مضرب عن الطعام منذ 87 يوما.

وأوضحت الهيئة أن من بين الأسرى المضربين الشابة هبة اللبدي "24 عاما" من بلدة يعبد في جنين والتي تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية، ومضربة منذ 15 يوما.

واعتقلت اللبدي لدى دخولها إلى الضفة الغربية قادمة من الأردن، وتم تحويلها للاعتقال الإداري بعد قضائها 25 يوما في التحقيق بتهم أمنية.

وتقدر إحصائيات فلسطينية رسمية عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية بنحو 500 وذلك من أصل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني.

ويتيح الاعتقال الإداري احتجاز الأسرى الفلسطينيين من دون تقديم ملف تهم محددة أو محاكمة وفق القانون الإسرائيلي، لمدة 6 أشهر ثم تجديد ذلك لعدة فترات وتعتبره منظمات حقوقية فلسطينية انتهاكا لحقوق الإنسان.