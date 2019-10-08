صلاح: لم أتخيل الوصول لما حققته حتى الآن

توج محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مساء الاثنين، بجائزة رجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019 التي نظمتها مجلة «GQ».

قال صلاح عقب تتويجه، في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي: "كانت كل أحلامي وأهدافي أن أكون محترفًا معروفًا، ولم أتخيل أن أصل إلى هذا المستوى الذي وصلت له الآن".

وأوضح: "كل طفل يحلم بالظهور على شاشة التلفزيون، ولكن حين ظهرت لأول مرة تغيرت كل أهدافي، وأردت أن أحترف في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل".

وعن توقيعه أول عقد كلاعب محترف بعمر الـ16 عاما، أشار: "في هذه المرحلة قررت أن أكون لاعبًا محترفًا، وكانت فرصة لم أضيعها، وكان أول قراراتي الكبرى، وقلت لا يجب أن أترك تلك الفرصة تفلت من يدي".

واختتم تصريحاته: "إذا لم تحاول ستظل دائمًا في المنزل، وأنا لا أحقر من ذلك إطلاقا، فإذا كان هو ما تريده، فهو أمر جيد أيضًا".

وكان من أبرز الحضور في الحفل: يسرا وآسر ياسين ومينا مسعود وياسمين الخطيب، فيما قدم الحفل الإعلامي المصري باسم يوسف.