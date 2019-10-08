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إيران تعلن معارضتها للعملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا

الجيش التركي
الجيش التركي
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 12:54 م



أكدت الخارجية الإيرانية -اليوم الثلاثاء- معارضتها لأية عمليات عسكرية تركية محتملة في شمال سوريا.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن مثل هذه العمليات لن تزيل المخاوف الأمنية التركية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن الوزارة القول في بيانها إنها "تتابع عن كثب أنباء مقلقة تفيد باحتمال دخول القوات التركية إلى الأراضي السورية، وتعتقد أنه في حال تنفيذ مثل هذا الإجراء فإنه لن يزيل هواجس تركيا الأمنية، بل سيؤدي أيضا إلى إلحاق أضرار مادية وبشرية واسعة، وبناء عليه فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض أية عمليات عسكرية محتملة".

وعرضت إيران استعدادها "لإرساء اتصالات فورية بين المسؤولين الأتراك والسوريين بهدف إزالة الهواجس القائمة عبر السبل السلمية".

واعتبرت أن "قرار الولايات المتحدة بإنهاء احتلالها للأراضي السورية وسحب قواتها العسكرية من سوريا خطوة كان من المفروض أن تتم قبل هذا الوقت بكثير"، مشددة على أن "تواجد العسكريين الأمريكيين في سوريا كان تواجدا غير مشروع" من الأساس.

وكان اتصال هاتفي جرى أمس بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وأكد الأول في الاتصال رفض بلاده للعمل العسكري.

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